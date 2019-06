Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Hornbach (ots)

In der Zinselstraße in Hornbach kam es am 28.06.2019 zwischen 09.00 Uhr und 21.00 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem Renault Clio. Hierbei wurde ein Reifen des ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten Fahrzeuges mutwillig platt gestochen. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 50 Euro. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Die Polizei Zweibrücken bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter Tel. 06332 / 976-0 oder per E-Mail unter pizweibruecken@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332/976-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell