Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Betrunken Unfall verursacht und geflüchtet

Rodalben (ots)

Am Samstagnachmittag, den 29.06.2019 wurde der Pirmasenser Polizei in der Ringstraße in Rodalben eine Verkehrsunfallflucht gemeldet. Aufmerksame Zeugen konnten beobachten, wie ein geparkter VW Polo durch einen VW Passat beschädigt wurde und sich der Fahrer anschließend von der Unfallörtlichkeit entfernte, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Zeugen die den Vorfall beobachteten konnten hierbei das Kennzeichen ablesen. Die Beamten konnten schließlich in Pirmasens den flüchtigen VW Passat feststellen. Der verantwortliche 32-Jährige Fahrzeugführer stand unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss, weshalb er die Beamten auf die Dienststelle begleiten musste.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell