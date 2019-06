Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Alkoholisierter Autofahrer in Rieschweiler-Mühlbach

Rieschweiler-Mühlbach (ots)

Am Samstagmorgen, den 29.06.2019, gegen 00.30 Uhr wurde durch eine Streife der Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben ein Pkw-Fahrer in Rieschweiler-Mühlbach in der Goethestraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass der Fahrer alkoholisiert war. Nachdem ein angebotener Alkoholtest 1,28 Promille ergab, erfolgte eine Blutprobe durch einen Arzt und die Einleitung eines Straf- und Führerscheinentzugsverfahren.

