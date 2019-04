Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Betrunkener Autofahrer ohne Führerschein

Rennerod / Westerwaldkreis (ots)

Am Sonntag, 28.04.2019 wurde gegen 13 Uhr im Rahmen einer Verkehrskontrolle bei einem 31 Jahre alten Pkw-Fahrer aus der Verbandsgemeinde Rennerod Atemalkoholgeruch festgestellt. Der nachfolgend durchgeführte Alkoholtest ergab einen Wert von über 2 o/oo. Dem Autofahrer konnte der Führerschein nicht entzogen werden, da er keinen besaß. Darüber hinaus hatte er das Fahrzeug unbefugt in Gebrauch genommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Pkw an seinen rechtmäßigen Besitzer übergeben. Gegen den Fahrer wurden die entsprechenden Strafverfahren eingeleitet.

