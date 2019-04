Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Stein-Wingert (ots)

Am 27.04.2019 gegen 22:25 Uhr ereignete sich auf der Kreisstraße bei Stein-Wingert ein Verkehrsunfall, bei dem der allein beteiligte Fahrer eines Quad schwer verletzt wurde. Der 37-jährige befuhr die Kreisstraße 16 aus Richtung Giesenhausen kommend, in Richtung Stein-Wingert. Aufgrund seiner Alkoholisierung verlor er die Kontrolle über das Quad und prallte gegen die Schutzplanke. Er wurde über die Schutzplanke geschleudert und rutschte einen Hang hinunter. Dabei wurde er schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Er wurde zur Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, wo ihm auch eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein konnte nicht sichergestellt werden, da der Mann keinen besitzt. Ihn und den Fahrzeughalter erwarten nun eine Strafanzeige.

