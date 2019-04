Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diebstahl von einem Wegekreuz

Hübingen (ots)

In dem Zeitraum vom 14.04.2019- 17.04.2019 entwendeten unbekannte Täter ein sogenanntes Wegekreuz aus Holz, und andere Gegenstände von einer am Straßenrand aufgebauten Gedenkstätte. Die Örtlichkeit liegt direkt an der Kreuzung K173/ K166 (Hübingen/Winden/Horbach), an dem sich im Jahre 2014 ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet hatte. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Montabaur unter der 02602/92260.

