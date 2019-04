Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: mutwillige Sachbeschädigung an Bushaltestelle

Großholbach (ots)

Am 24.04.2019 meldete ein Zeuge der Verbandsgemeindeverwaltung Montabaur eine durch unbekannte Täter eingeschlagene Scheibe des Bushaltestellenhäuschens an der Landstraße 318 in Großholbach. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Montabaur, unter der Tel. 02602/92260 oder per Email: pimontabaur@polizei.rlp.de, zu melden.

