Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Gasaustritt auf der Aachener Straße

Mönchengladbach (ots)

Am Samstag, den 23.03.2019 kam es in einem Keller eines Hauses an der Aachener Straße zu einem Gasaustritt. Einem 74-jährigen Bewohner war bereits am Vormittag aufgefallen, dass seine Wohnung nicht mehr mit Gas versorgt wurde. Als er einige Zeit später im Keller nachsah, fand er zwei durchtrennte Kupferrohre (Gasleitungen) vor, aus welchen Gas entwich. Der Mieter alarmierte Polizei und Feuerwehr.

Messungen durch die Feuerwehr ergaben, dass das Gas-Luft-Gemisch bereits explosionsfähig war, weshalb der Einsatzort durch die Polizei weiträumig gesperrt wurde. Die Gaszufuhr wurde unverzüglich abgeriegelt und das Gebäude mit einem Hochleistungslüfter belüftet. Zu Schaden kam niemand. Bei dem Haus handelt sich um ein Mehrparteienhaus in einer nahezu leerstehenden Gebäudezeile. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen derzeit von einem versuchten Kupferdiebstahl durch bislang unbekannte Täter aus, der aufgrund des Gasaustritts nicht vollendet wurde. Der Tatort wurde von einem Sachverständigen begutachtet. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die am frühen Morgen des 23.03.2019 verdächtige Personen auf der Aachener Straße, zwischen Viersener Straße und Sandradstraße, gesehen haben oder tatrelevante Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. (ha)

Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizei Mönchengladbach

Pressestelle



Telefon: 02161/29 10 222

Fax: 02161/29 10 229

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell