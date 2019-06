Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Versuchter Einbruch in PKW

Pirmasens (ots)

In der Nacht von Donnerstag, den 27.06.2019 auf Freitag, den 28.06.2019 wurde versucht sich gewaltsam Zugang zu einem in der Turnstraße in Pirmasens geparkten PKW, der Marke Daewoo zu verschaffen. Hierbei versuchten die Täter mehrere Fahrzeugtüren aufzuhebeln und schlugen hierbei auch eine Seitenscheibe ein. Diebesgut konnten die Täter nicht erlangen. Die Kriminalpolizei Pirmasens bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06331/520-0.

