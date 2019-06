Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Spiegel abgetreten und geflüchtet

Pirmasens (ots)

Am Freitagnachmittag, den 28.06.2019 gegen 17:30 Uhr konnten aufmerksame Passanten in der Marienstraße in Pirmasens einen jungen Mann beobachten, wie dieser an einem geparkten Peugeot 2008 den Außenspiegel abtrat. Die Passanten verständigten sofort die Polizei. Der 22-Jährige Täter versuchte anschließend zu flüchten, konnte jedoch durch einen der Zeugen verfolgt und letztendlich bis zum Eintreffen der Beamten festhalten werden. Gegen den 22-Jährigen Pirmasenser kommt nun eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung zu.

