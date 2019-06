Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Bedrohung

Hornbach (ots)

Ein ca. 50-jähriger Mann klingelt mit einem Jugendlichen (Alter ca. 15 Jahre) an einer Haustür in Hornbach. Nach Öffnen der Haustür wird der dort lebende 24-Jährige durch den ihm unbekannten Mann mittels eines waffenähnlichen Gegenstandes (optisch nahe einem Revolver) bedroht. Zudem wurde noch an gleichem Tage der Außenspiegel des Fahrzeuges einer ebenfalls im gleichen Anwesen wohnenden 25-Jährigen abgetreten, wodurch ein Sachschaden in Höhe von wenigen hundert Euro entstand. Hintergründe zur Tat sind derzeit noch unbekannt. Der Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 50 Jahre alt, Vollbart, Sonnenbrille, graubraunes Haar, grünes T-Shirt, Jeans. Die Polizei Zweibrücken bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter Tel. 06332 / 976-0 oder per E-Mail unter pizweibruecken@polizei.rlp.de zu melden.

