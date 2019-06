Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit drei Beteiligten

Zweibrücken (ots)

Ein 83-jähriger Mann befuhr mit seinem Mercedes die Bismarckstraße in Zweibrücken, ehe er nach links in die Dinglerstraße einbog. Dort geriet er kurzzeitig auf die Gegenfahrbahn, wo er mit dem an der roten Ampel stehenden BMW eines 51-Jährigen zusammenprallte. Nach dem Aufprall setzte der Unfallverursacher seinen Mercedes kurz zurück, wobei er jedoch einen weiteren Mercedes, welcher die Dinglerstraße hinter ihm befuhr, touchierte. Es entstand hierdurch ein Sachschaden im Gesamtwert von ca. 14.000 Euro. Verletzt wurde in Folge des Verkehrsunfalles niemand.

