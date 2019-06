Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: 40-jährige bei Auffahrunfall leicht verletzt

Pirmasens (ots)

Am Donnerstag, den 27.06.19, gegen 11.15 Uhr ereignete sich in der Lemberger Straße ein Auffahrunfall, bei dem eine 40-jährige PKW Fahrerin leicht verletzt wurde. Diese befuhr mit ihrem Seat Ibiza die Lemberger Straße aus Richtung Erlenbrunn kommend in Fahrtrichtung Pirmasens Innenstadt. In Höhe des Hugo-Ball-Gymnasiums musste sie ihren PKW aufgrund zähfließenden Verkehrs verlangsamen. Dies erkannte der hinter ihr fahrende 27-jährige Ford Fahrer zu spät und fuhr auf den Seat auf. An beiden Fahrzeugen wurden die Front- bzw. Heckstoßstangen und bei dem Ford auch die Motorhaube eingedrückt. Die Gesamtschadenshöhe beträgt etwa 4000 EUR. Die 40-jährige wurde durch den Aufprall leicht verletzt.

