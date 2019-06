Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Polizeieinsatz am Montag

Dahn (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Zweibrücken und der Polizeidirektion Pirmasens

Am Montag, den 24.06.19 gegen 14.15 Uhr soll es in Dahn in einem Wohnanwesen in der Mühlgasse zu einem sexuellen Übergriff zum Nachteil einer 41-jährigen Frau gekommen sein. Bei dem Tatverdächtigen soll es sich um einen 23-jährigen Mann aus Dahn handeln. Die Ermittlungen zum genauen Geschehensablauf dauern noch an. Diesbezüglich wurde zur Klärung des möglichen Tatablaufes auch ein Gutachter der Rechtsmedizin beauftragt. Da gegen die 41-jährige Geschädigte ein Haftbefehl bestand, wurde sie in die Justizvollzugsanstalt verbracht. Weitere Details können derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen nicht mitgeteilt werden.

