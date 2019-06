Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Faustschlag durch unbekannten Mann

Höheinöd (ots)

Am vergangenen Montagmorgen gegen 02:30 Uhr wurde in Höheinöd ein junger Mann durch einen Faustschlag niedergestreckt. Der 22 Jahre alte Mann war mit Freunden in Höheinöd feiern gewesen. Unterwegs riss er im angetrunkenen Zustand ein Schild einer Absperrung ab. Ein bislang unbekannter Täter der das sah, ging daraufhin auf den Mann los und streckte ihn mit einem gezielten Faustschlag nieder. Im Anschluss forderte er ihn auf, das Schild wieder fest zu machen und entfernte sich dann. Für diesen Vorfall werden Zeugen gesucht. Wer hier Angaben machen kann möge sich bitte unter 06333 9270 bei der Polizei in Waldfischbach melden.

