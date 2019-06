Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Nach Ladendiebstahl geflüchtet

Pirmasens (ots)

Am Mittwoch, den 26.06.19 gegen 14.50 Uhr meldet sich die Mitarbeiterin eines Drogeriemarktes in der Hauptstraße bei der Polizei und meldete einen Ladendiebstahl. Ein bislang unbekannter Mann betrat mit einer schwarzen Plastiktüte den Markt, steckte mehrere hochwertige Parfumflakons in die Tasche und verließ den Markt, ohne die Ware zu bezahlen. Der Schaden beträgt ca. 400 Euro. Der Täter wird wie folgt beschrieben: -dunkle, kurze Haare -ca. 20-25 Jahre alt -schlanke Figur -er trug ein graues T-Shirt mit der Aufschrift NASA -lange, beigefarbene Hosen -schwarze Schuhen mit weißen Sohlen. Zeugen die im Zusammenhang mit dem Diebstahl Beobachtungen gemacht oder sonst sachdienliche Hinweise zur Person geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331- 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell