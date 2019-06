Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht in der Hauptstraße

Waldfischbach-Burgalben (ots)

Am Mittwoch, 26.06.2019, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken einer Parkbucht vor einem Drogeriemarkt in der Hauptstraße in Waldfischbach-Burgalben einen grauen Pkw-Van Mazda 5. Dies ereignete sich im kurzen Zeitraum zwischen 16.40 Uhr und 16.50 Uhr. Bei dem Mazda entstand an Stoßstange und Kotflügel Sachschaden von ca. 900.- Euro. Hinweise von Passanten oder anderen Fahrzeugführern bitte an die Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben.

