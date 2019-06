Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht auf der K17 bei Höheischweiler

Höheischweiler (ots)

Am Montag, 24.06.2019, kurz vor 13.00 Uhr, ereignete sich auf der Kreisstraße 17 bei Höheischweiler ein Verkehrsunfall, als ein weiß-grauer 7,5-Tonner-Lkw mit Plane von Höhfröschen kommend über der Fahrbahnmitte fuhr, so dass der entgegenkommende Pkw rechts ausweichen musste und mit der Leitplanke kollidierte. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt unmittelbar fort ohne anzuhalten. Zu einer Berührung beider Fahrzeuge ist es nicht gekommen. Am Pkw entstand Sachschaden von ca. 4000.- Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben Tel. 06333-9270.

