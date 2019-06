Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Mit brennender Zigarette eingeschlafen

Meppen (ots)

Am Samstagmorgen ist es in der Narzissenstraße zum Brand in einer Obergeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Verletzt wurde niemand. Bach bisherigen Erkenntnissen war ein stark alkoholisierter Bewohner gegen 7 Uhr mit brennender Zigarette in seinem Bett eingeschlafen. Als er wieder wach wurde, bemerkte er das ausgebrochene Feuer und verständigte selbst die Rettungskräfte. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und konnte schlimmeres verhindern. Alle Hausbewohner blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

