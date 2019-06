Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zeugensuche nach Nötigung durch Leichtkraftrad

L472 bei Weselberg (ots)

Die Fahrerin eines blauen SUV befuhr am Montag, 24.06.2019 zwischen 16.30 und 17.00 Uhr die Landesstraße 472 von Landstuhl nach Weselberg, als sie vom Fahrer eines hellen Leichtkraftrades durch äußerst dichtes Auffahren genötigt wurde. Anschließend überholte das Zweirad und nötigte die Fahrerin durch absichtliches Langsamfahren und Schlangenlinien weiter. In Weselberg nahe der Kirche in der Hauptstraße bewegte der Zweiradfahrer die Frau zum Anhalten um sie mit übelsten Worten zu beschimpfen. Der Zweiradfahrer trug einen weißen Motorradhelm und eine weiß-rote Kombi. Da bei den gesamten Ereignissen weitere Fahrzeuge auf den Straßen unterwegs waren, werden diese Fahrer gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben zu melden.

