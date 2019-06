Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Motorradfahrer stürzt nach Zusammenstoß mit Reh und wird schwer verletzt

Kassel (ots)

Trendelburg (Landkreis Kassel): In der Nacht zum heutigen Dienstag stürzte ein 58-jähriger Motorradfahrer auf der B 83 bei Trendelburg nach dem Zusammenstoß mit einem Reh und verletzte sich. Die alarmierten Rettungskräfte brachten ihn anschließend mit schweren, nach derzeitigen Erkenntnissen aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Kasseler Krankenhaus. Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten der Polizeistation Hofgeismar berichten, war es gegen 23:30 Uhr zu dem Unfall gekommen. Der 58-Jährige war mit seinem Kraftrad auf der B 83 von Stammen in Richtung Hümme unterwegs. Etwa 500 Meter hinter dem Ortsausgang von Stammen hatte er dem plötzlich von links die Fahrbahn querenden Reh nicht mehr ausweichen können und war mit dem Wildtier zusammengestoßen. Sein beschädigtes Motorrad musste anschließend abgeschleppt werden. Wie der Unfall für das Reh ausging, ist derzeit nicht bekannt.

