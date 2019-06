Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall-Fahrer von der Sonne geblendet

Pirmasens (ots)

Am Donnerstag, den 27.06.19, gegen 06.40 Uhr ereignete sich in der Rodalber Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer verletzt wurde. Ein 55-jähriger Ford-Fahrer befuhr mit seinem PKW die Rodalber Straße aus der Stadtmitte kommend in Fahrtrichtung Rodalben. Ein 54-jähriger Radfahrer befuhr ebenfalls die Rodalber Straße in gleicher Richtung. Aufgrund der tiefstehenden Sonne war der PKW Fahrer geblendet und übersah den am rechten Fahrbahnrand fahrenden Radfahrer. Er touchiert mit dem rechte Außenspiegel den Fahrradfahrer, welcher auf Grund dessen zu Fall kam. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. Am Fahrzeugspiegel, sowie am Fahrrad entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von 600 Euro.

