Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Versuchter Aufbruch eines Wasserautomaten

Pirmasens (ots)

In der Zeit von Donnerstag, den 20.06.19 bis zum Donnerstag, den 27.06.19 versuchten bislang unbekannte Täter einen Wasserautomaten im Bereich der Wohnwagenparkplätze in der Zeppelinstraße aufzubrechen. Wahrscheinlich vermuteten die Täter hinter der Klappe des Automaten eine Geldkassette, weshalb sie versuchten diese aufzuhebeln. Dies misslang jedoch und die Klappe wurde lediglich verbogen. Hierdurch ist ein Schaden in Höhe von ca. 150 Euro entstanden. Bereits im April kam es dort zu einem versuchten Aufbruch des Strom-und Wasserautomaten. Bislang liegen keine Täterhinweise vor. Zeugen die im Zusammenhang mit der Tat Beobachtungen gemacht oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331- 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

