Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Eine bislang unbekannte Person lief mit einem Einkaufswagen über den Parkplatz des Globus Baumarkt in Zweibrücken, als er mit diesem einen dort abgestellten schwarzen Mercedes Benz touchierte und in der Folge unerlaubt die Unfallörtlichkeit verließ, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Lackschaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Ermittlungen hinsichtlich des Unfallverursachers werden getätigt. Die Polizei Zweibrücken bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter Tel. 06332 / 976-0 oder per E-Mail unter pizweibruecken@polizei.rlp.de zu melden.

