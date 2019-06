Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Versuchter Diebstahl von Zigarettenautomat

Ludwigshafen (ots)

Am Freitagmorgen, 28.06.2019, gegen 2 Uhr, machten sich zwei Personen an einem Zigarettenautomaten in der Bürgermeister-Fries-Straße zu schaffen und wollten diesen aus einer Verankerung herausziehen. Eine aufmerksame 30-jährige Zeugin, die die beiden Täter aus der Ferne beobachten konnte verständigte sofort die Polizei. Noch vor Eintreffen der Streife konnten die Täter flüchten. Die Kollegen stellten fest, dass der Zigarettenautomat aus der oberen Verankerung bereits herausgerissen war.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

