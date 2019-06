Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Mehrfamilienhaus - Zeugenaufruf

Speyer (ots)

Am 27.06.2019, zwischen 14 Uhr und 15:30 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Wormser Landstraße ein. Die Täter hebelten die Wohnungstür auf und gelangten so in die Wohnung. Es wurden 7 Armbanduhren und Schmuck entwendet. Die genaue Schadenshöhe wird noch ermittelt.

Unmittelbar nach der Tat konnten in der Nähe zwei verdächtige Frauen beobachtet werden.

Die beiden Damen konnten wie folgt beschrieben werden: ca. 16-20 Jahre alt, ca. 165 cm groß, beide hatten ihre Haare zu einem Pferdeschwanz gebunden, die eine Person hatte dunkelblonde/braune Haare, die zweite hatte schwarze Haare. Beide trugen einen dunklen Rucksack.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

