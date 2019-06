Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbrecher lösen Alarmanlage aus

Northeim (ots)

Northeim, Streitföhr - Mittwoch, 26. Juni 2019, 01.30 Uhr

NORTHEIM (fal) - Am Mittwoch gegen 01.30 Uhr kam es zu einem Einbruch in das Wasserwerk der Northeimer Stadtwerke am Streitföhr. Die Täter brachen eine Terrassentür auf und lösten dabei einen Alarm aus. Die Einbrecher flüchteten daraufhin ohne Diebesgut. Bei dem Einbruch entstand ein Sachschaden von ca. 300 Euro.

Die Northeimer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise, die zur Aufklärung der Straftat beitragen können, werden unter der Telefonnummer 05551-70050 entgegengenommen.

