Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand in einem Mehrfamilienhaus

Frankenthal (ots)

Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz und Polizeipräsidium Rheinpfalz

Am 22.06.2019, gegen 12 Uhr, kam es in der Straße Am Kanal zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Das Wohnhaus beherbergt 36 Parteien auf 9 Stockwerken. Der Brand brach in einer Wohnung im 2. Obergeschoss aus. Alle Bewohner wurden durch die Feuerwehr aus dem Anwesen evakuiert. 7 Bewohner wurden aufgrund einer Rauchgasintoxikation in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der Sachschaden wird auf ca. 500.000 Euro geschätzt. Die Brandursache konnte vor Ort zunächst nicht ermittelt werden. Am Mittwoch, 26.06.2019, wurde der Brandort durch Brandermittler der Kriminalpolizei Ludwigshafen und einem Sachverständigen für Elektrotechnik begutachtet. Nach vorläufiger Einschätzung des Sachverständigen beruht der Brand auf einer Serienbelegung von mehreren Mehrfachsteckdosen. Alle Bewohner konnten wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden.

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Simone Diehl

Telefon: 0621-963-1035

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



