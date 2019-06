Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Bundespolizisten nehmen gesuchten 25-Jährigen fest: Strafvollstreckung wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte

Ulm (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am Samstagmorgen (08.06.2019) gegen 07:30 Uhr einen 25-Jährigen am Hauptbahnhof in Ulm festgenommen. Die Polizeibeamten kontrollierten zuvor die Identität des deutschen Staatsangehörigen im Rahmen einer Personenkontrolle. Hierbei stellte sich heraus, dass gegen den Wohnsitzlosen ein Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Memmingen wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte vorlag. Der augenscheinlich alkoholisierte Mann wurde im Anschluss einem Haftrichter vorgeführt, welcher letztlich den Haftbefehl in Vollzug setzte. Eine Streife der Bundespolizei verbrachte den 25-Jährigen daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Stuttgart

Pressestelle

Sebastian Maus

Telefon: 0711 / 55049 - 109

E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell