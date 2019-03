Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diez - Illegale Gefahrstoff-Entsorgung -

65582 Diez (ots)

Wie bereits von einigen Medien gemeldet, wurden am späten Sonntagabend (03.03.2019) illegal Gefahrstoffe auf einem Wanderparkplatz an der L 318 entsorgt. Nach einem Zeugenhinweis überprüften Beamte der Polizeiinspektion Diez die Örtlichkeit und stellten dort eine große Menge an entsorgungspflichtigen gefährlichen Stoffen wie Farben, Öle und Spraydosen fest. Im Rahmen der Fahndung wollten die Beamten einen verdächtigen Kleintransporter überprüfen. Der Fahrer versuchte zwar sich der polizeilichen Kontrolle durch Flucht zu entziehen, konnte aber gestellt werden. Bei den Überprüfungen stellte sich zudem heraus, dass die Kennzeichen des Klein-Lkw auf ein anderes Fahrzeug ausgegeben waren. Das Kfz, das dieser Straftat zugeordnet werden konnte, wurde aus Gründen der Beweissicherung und Gefahrenabwehr sichergestellt. Zur fachmännischen Sicherung und dem Abtransport der illegal entsorgten Stoffe - ca. 1200 Liter Flüssigkeiten, etwa 125 kg Feststoffe und über 500 sonstige Gebinde - waren ca. 65 Feuerwehrkräfte einschließlich des Gefahrstoffzuges der VG Diez sowie 6 Kräfte des THW Lahnstein im Einsatz. Der Beschuldigte wurde nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen; die Ermittlungen dauern noch an.

