POL-PPWP: Auto contra Roller und umgekehrt

Schwedelbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Was hat sich am Donnerstagvormittag gegen 9.45 Uhr auf der Strecke zwischen Kollweiler und Schwedelbach abgespielt? Der Polizei wurde ein Unfall gemeldet, an dem ein 36-jähriger Rollerfahrer sowie eine 62-jährige Autofahrerin beteiligt waren. Die genauen Abläufe konnten jedoch bislang nicht geklärt werden.

Offenbar hatten sich die beiden Fahrzeuge unterwegs mehrmals gegenseitig überholt und es kam wohl auch zu gegenseitigen Provokationen. Das ganze gipfelte dann darin, dass beide Fahrer stoppten und miteinander in Streit gerieten.

Gegenüber der Polizei machten die beiden Beteiligten unterschiedliche Angaben. Die Ermittlungen laufen.

Zeugen, die möglicherweise etwas von den "Fahrmanövern" mitbekommen haben und helfen können, die Abläufe zu klären, werden gebeten, unter Telefon 0631 / 369 - 2250 mit der Polizeiinspektion 2 Kontakt aufzunehmen. | cri

