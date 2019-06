Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Graffititäter auf frischer Tat erwischt

Backnang (ots)

Beamte der Landespolizei haben in den frühen Morgenstunden vom Samstag (08.06.2019) gegen 01:40 Uhr einen 20-Jährigen am Bahnhof Backnang vorläufig festgenommen. Ein Lokführer der Deutschen Bahn beobachtete den 20-jährigen Mann in der Abstellanlage in Backnang dabei, wie dieser einen S-Bahnwaggon besprühte. Nachdem der Mitarbeiter der Deutschen Bahn den Notruf wählte, hielt er den deutschen Staatsangehörigen bis zum Eintreffen der Polizeibeamten fest. Bei einer anschließenden Durchsuchung fanden die Polizisten noch weitere Gegenstände zum Sprühen auf. Die Bundespolizei hat in diesem Zusammenhang die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung aufgenommen.

