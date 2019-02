Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Führungswechsel bei der Polizeiinspektion Rockenhausen - Winfried Grunert geht in den Ruhestand - Matthias Ankner folgt

Einen viel schöneren Tag hätte sich der Leiter der Polizeiinspektion Rockenhausen, Winfried Grunert, für seine Verabschiedung wohl nicht aussuchen können. Bei Frühlingstemperaturen kamen rund 60 geladene Gäste in das nordpfälzische Höringen gereist, um ihn in den wohlverdienten Ruhestand zu verabschieden. Gefeiert wurde in gemütlicher Atmosphäre im Lokal "zum Lolle".

"Ich war wirklich leidenschaftlicher Polizist und kann heute sagen, dass ich absolut ohne Groll gehe, aber ich gehe auch gerne, denn ich freue mich auf einen neuen Lebensabschnitt", so Grunert, der zuletzt fast 15 Jahre die Polizeiinspektion in Rockenhausen leitete. Der "Erste Polizeihauptkommissar" blickt auf eine Zeit mit vielen Höhen und einigen Tiefen zurück. Bereits im Alter von 16 Jahren begann für ihn der Polizeidienst. Zunächst eingesetzt im Streifendienst, zog es Winfried Grunert im Jahr 1979 zur Kriminalpolizei in Kaiserslautern. Dort ermittelte er für mehrere Kommissariate bis er dann ab 1989 als Dienstgruppenleiter im Kriminaldauerdienst tätig war. Es folgten weitere leitende Positionen innerhalb der Kripo, bis Grunert dann 2001 als Inspektionsleiter in Rockenhausen landete.

"Kompetenz, Geradlinigkeit und auch Humor sind Stichworte, die mir viele genannt haben, mit denen ich über deinen Abschied gesprochen habe", sagte Polizeipräsident Michael Denne bei seiner Abschiedsrede. Vor allem durch die gemeinsame Zeit bei der Kriminalpolizei kennen sich die beiden sehr gut. An einen Fall erinnert sich Michael Denne häufig zurück. Während eines Einsatzes im Jahr 1992 wurden Beamte von flüchtenden Tätern beschossen. Winfired Grunert war maßgeblich an der Fahndung und Ermittlung der Täter beteiligt. "Dein umsichtiges und erfolgreiches Handeln war wirklich bewundernswert, deine Erfahrung wird hier sehr fehlen", so Denne. Einen letzten Tipp für den zukünftigen Pensionär hatte der Behördenleiter jedoch noch parat: "Such dir unbedingt ein Hobby, das wirst du jetzt brauchen". Doch daran mangelt es Grunert ganz bestimmt nicht. Als leidenschaftlicher Motorradfahrer war er schon in halb Europa unterwegs. Auch freut er sich auf die Zeit mit seiner Frau Marion und seinen beiden Kindern.

Für die geleistete Arbeit dankte ihm der Polizeipräsident und wünschte ihm für die bevorstehende Zeit im Ruhestand alles Gute.

"Erster Polizeihauptkommissar" Matthias Ankner wird Nachfolger von Grunert. Der 46-Jährige war zuletzt als Polizeiführer vom Dienst bei der Führungs- und Lagezentrale in Kaiserslautern tätig. Dort hat er zahlreiche kritische Situationen beispielhaft bewältigt. In seiner Rede betonte Matthias Ankner, dass er sich auf seine neue Aufgaben freut. Sehr wichtig dabei sind ihm die Bürger in der Region: "Ich möchte, dass sich die Menschen hier sicher fühlen". Der gebürtige Kaiserslauterer lebt selbst im Kreis Rockenhausen, weiß also von was er spricht und wie die Leute "ticken". Matthias Ankner gilt außerdem als Experte im Bereich der Drogenkriminalität. Dies konnte er vor allem während seiner Zeit als Dienstgruppenleiter im Jahr 1999 in Frankenthal unter Beweis stellen. Doch auch in Sachen Einstellungsverfahren oder als Praxisanleiter wusste der "Allrounder" immer zu überzeugen.

Umrahmt wurde die Veranstaltung vom Blechblasorchester der Polizei Rheinland-Pfalz, das mit dem letzten Stück einen passenden Abschluss hinlegte. Gespielt wurde das Lied "My Way" von Frank Sinatra.

Das Polizeipräsidium Westpfalz wünscht Winfried Grunert alles Gute für seinen neuen Lebensabschnitt und dem künftigen Inspektionsleiter Matthias Ankner einen erfolgreichen Start in seine neue Funktion.

