POL-NI: Kupferdiebstahl/Zeugenaufruf

Am Dienstag, 20.11.2018, gegen 01.28 Uhr, wurde in Rinteln, OT Steinbergen ein Pkw mit Altmetall (Kupfer) angehalten, dessen Fahrer sich der Kontrolle durch Flucht entzog. Zeugen, die etwas beobachtet haben bzw. Geschädigte, bei denen Kupfer entwendet worden ist, werden gebeten, sich mit der Polizei Rinteln unter 05751/9545-0 in Verbindung zu setzen.

