Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Pferdegespann

Zweibrücken (ots)

Auf der K 3 zwischen Contwig und Zweibrücken kam es am 29.06.2019 gegen 08.45 Uhr zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall. Hierbei befuhr ein 51-Jähriger Kutscher mit seiner Kutsche (an ein Pferd gespannt) genannte Straße, als ihm ein LKW (derzeit keine Hinweise) im Begegnungsverkehr entgegenkam. Aufgrund der Geräuschkulisse des LKW erschrak das Pferd ohne Berührung mit dem LKW und bäumte sich auf, wodurch der Kutscher die Kontrolle verlor und von seinem Gespann fiel. Das Pferdegeschirr fuhr hierbei in einen Graben. In Folge dessen rannte das Pferd eine kurze Strecke von einigen hundert Metern führerlos mit der Kutsche, ehe es wieder stehen blieb und eingefangen werden konnte. Durch den Vorfall entstand ein Sachschaden am Gespann in Höhe von ca. 3000 Euro. Der Kutscher wurde nicht verletzt. Der Fahrer des LKW bekam von dem Verkehrsunfall wohl nichts mit und entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Die Polizei Zweibrücken bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter Tel. 06332 / 976-0 oder per E-Mail unter pizweibruecken@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332/976-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell