Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Schule

Jülich (ots)

- In der Zeit zwischen Dienstag- und Mittwochabend stiegen bislang unbekannte Täter in ein Schulgebäude an der Dr.-Weyer-Straße ein.

Durch Aufhebeln einer Tür gelangten die Einbrecher in das Innere des Gebäudes. Hierin hebelten sie eine weitere Zwischentür auf und öffneten gewaltsame einige Schränke. Vermutlich entwendeten sie Bargeld aus einem Büroraum. Die Kriminalpolizei konnten Spuren am Tatort sichern.

Hinweise auf den oder die Täter, die zwischen Dienstagabend, 20:00 Uhr und Mittwochabend, 22:00 Uhr agierten, liegen bisher nicht vor. Haben Sie verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Melden Sie die bitte der Polizei unter der Nummer 02421 949-6425.

