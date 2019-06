Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Vermeintliche Handwerker verschaffen sich Zugang in die Wohnung einer Seniorin - entwenden aber offenbar nichts

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Bereits am Vormittag des 21.06.2019 gelang es zwei Männern sich Zutritt in die Wohnung einer 88-jährigen Frau in der Wunramstraße zu verschaffen, indem sie sich als Handwerker ausgaben. Sie suchten zwar nach Diebesgut, jedoch wurde nach bisherigem Kenntnisstand offenbar nichts entwendet.

Den Ermittlungen zufolge ereignete sich die Tat zwischen 07:00 Uhr und 11:30 Uhr. In dieser Zeit erschienen zwei Männer bei der 88-jährigen und gaben vor, dass noch Handwerksarbeiten bei der Dame ausstünden. Die beiden Personen seien angeblich im Auftrag des Sohnes erschienen. Während einer der Männer bei der Seniorin blieb, schaute sich der andere in der Wohnung um. Irgendwann schickte die Dame die Männer wieder fort. Im Laufe des Vormittags erschien eine Pflegedienstmitarbeitern bei der 88-jährigen. Diese stellte eine offene Geldkassette auf der Kellertreppe fest, welche der Seniorin gehört. Die Kassette ist gewaltsam geöffnet worden. Jedoch fanden die unbekannten Täter darin offensichtlich nicht das, wonach sie suchten.

Zu den beiden Männern ist bisher lediglich bekannt, dass einer einen grauen Anzug und der andere einen Pullover getragen haben soll.

Zeugen, denen im genannten Zeitraum die Männer oder eventuell auch ein Fahrzeug aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 zu melden.

