Polizei Paderborn

POL-PB: Erneut zwei verletze Radfahrer bei Verkehrsunfällen

Paderborn (ots)

(khp) Wieder wurden in Paderborn zwei Radfahrende bei Unfällen verletzt.

Am Mittwoch fuhr eine 53-jährige Radfahrerin um 14.45 Uhr auf der Elsener Straße in Richtung Neuhäuser Straße. Auf baulich bedingten Unebenheiten im Baustellenbereich in Höhe der Erzbergerstraße stützte die Frau und verletzte sich leicht. Mit einem Rettungswagen wurde die Radfahrerin in ein Krankenhaus gebracht.

Am frühen Donnerstagmorgen, um 05.40 Uhr, befuhr ein 41-jähriger Audifahrer die Marienloher Straße aus Richtung Schloß Neuhaus kommend. Beim Abbiegen nach rechts auf einen Parkplatz missachtete der Autofahrer den Vorrang eines 53-jährigen Elektroradfahrers, der auf dem Radweg in Richtung Schloß Neuhaus fuhr. Der Radler musste bremsen, um eine Kollision zu vermeiden und flog dabei über den Lenker seines Rades. Er zog sich Verletzungen und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden.

