Polizei Paderborn

POL-PB: Mit Messer bewaffneten Räuber in die Flucht geschlagen

Paderborn (ots)

(mb) Auf einen Kiosk an der Neuhäuser Straße ist am Dienstagabend ein Überfall verübt worden. Der Täter entkam ohne Beute.

Gegen 19.35 Uhr hielt sich die 41-jährige Verkäuferin allein in dem kleinen Laden gegenüber des Parkhauses auf. Plötzlich betrat ein maskierter Mann den Kiosk und drohte mit einem Messer. Er verlangte Geld. Die couragierte Verkäuferin schrie laut und schlug den Täter so in Flucht. Der Räuber lief ohne Beute zum Neuhäuser Tor und bog in den Paderwall ab. Dann verlor ihn die Verkäuferin aus den Augen.

Der Täter wird auf Mitte 20 Jahre geschätzt. Er war etwa 170 cm groß, schlank und hatte einen dunklen Teint sowie kurze dunkle, an den Seiten angeschnittene Haare. Bekleidet war der Mann mit einer schwarzen Hose und einem bordeauxroten T-Shirt. Als Maskierung hatte er ein schwarz/rotes Tuch ins Gesicht gezogen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

