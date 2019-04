Polizei Paderborn

POL-PB: Vier verletzte Radfahrer am Dienstag

Paderborn/Delbrück (ots)

(khp) Am Dienstag ereigneten sich vier Verkehrsunfälle bei denen Radfahrende verletzt wurden.

Den Anfang machte eine 66-jährige Radfahrerin um 11.50 Uhr am Elisenhof in Paderborn. Auf ihrem Weg Richtung Mälzerstraße fuhr die Seniorin über die Abdeckung einer Wasserleitung und stürzte. Ein Rettungswagen brachte die leicht Verletzte in ein Paderborner Krankenhaus.

Auf der Anreppener Straße in Delbrück kam es um 16.25 Uhr zwischen einem 58-jährigen Elektroradfahrer und einem 55-jährigen Autofahrer zu verbalen Streitigkeiten wegen einer Verkehrssituation. Als der Zweiradfahrer seine Fahrt fortsetzen wollte, zog der Autofahrer an der Oberbekleidung des Radfahrers. Dieser verlor dadurch sein Gleichgeweicht und stürzte. Er schlug mit seinem behelmten Kopf auf den Boden und erlitt Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus gebracht.

In Bad Lippspringe ereignete sich um 16.50 Uhr auf der Detmolder Straße der dritte Unfall. Ein "Schultaxi" brachte ein 9-jähriges Schulkind nach Hause. Der 49-jährige Taxifahrer hielt auf dem Gehweg an, um das Mädchens aussteigen zu lassen. Das Kind öffnete die Beifahrertür. Eine 45-jährige Radfahrerin befuhr zu dem Zeitpunkt den Gehweg. Sie prallte gegen die Tür des Autos und stürzte auf das Pflaster. Ein Rettungswagen brachte die verletzte Radfahrerin in ein Krankenhaus nach Paderborn.

Der vierte Vorfall ereignete sich in Paderborn-Elsen. An der Wewerstraße fuhr eine 47-jährige Radfahrerin um 19.45 Uhr auf dem linken Gehweg stadtauswärts. Ein 23-jähriger Golffahrer kam aus einer Grundstückseinfahrt, um nach rechts auf die Wewerstraße in Richtung Paderborner Straße einzubiegen. Auch ein "Stopp"-Ruf der Radfahrerin konnte einen Zusammenstoß mit dem Auto nicht verhindern. Hierbei stürzte die Frau und verletzte sich leicht.

