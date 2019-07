Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Kirche und Kindergarten Ziel von Einbrechern

Bergisch Gladbach (ots)

Von Mittwoch auf Donnerstag hatten Unbekannte in Hebborn eine Tür zur Kirche aufgehebelt und den Opferstock aufgebrochen. Im identischen Tatzeitraum wurde ebenfalls in die angrenzende Kita eingebrochen.

Am Mittwochabend (03.07.) gegen 18:00 Uhr war noch alles in Ordnung als die Küsterin die Seitentür der Kirche an der Odenthaler Straße abschloss. Am nächsten Morgen (04.07.) musste sie feststellen, dass die Tür aufgehebelt wurde. Einbrecher hatten sich unter anderem am Opferstock zu schaffen gemacht und das Münzfach gestohlen. In der Kindertagesstätte am Hebborner Kirchweg hebelten die Täter ein rückwärtiges Fenster auf und verschafften sich so Zutritt. Nach dem sie mehrere Räume durchsuchten hatten, stahlen sie schließlich etwas Münzgeld im Cent-Bereich.

Die Kriminalpolizei bittet, sämtliche verdächtige Beobachtungen im Bereich der Kirche unter der Rufnummer 02202 205-0 zu melden. (shb)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell