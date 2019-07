Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Motorradfahrer verletzt

Leichlingen (ots)

Ein 51-jähriger Leichlinger ist am Donnerstagnachmittag (04.07.) mit seinem Motorrad gestürzt.

Der Honda-Fahrer war um 16.16 Uhr auf der Opladener Straße von der Kreuzung Trompete kommend in Richtung Innenstadt unterwegs. Vor ihm fuhr ein 29-jähriger Leverkusener mit seinem Golf. Der Golf-Fahrer musste an der Einmündung Alter Mühlenweg stark abbremsen, weil ein vorausfahrendes Auto nach rechts in die Straße abbog.

Der Motorradfahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr dem Golf auf. Bei dem Sturz erlitt er nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn zur Versorgung in das Opladener Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. (rb)

