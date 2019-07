Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Zwei Fahrradunfälle am Donnerstagnachmittag

Overath (ots)

Ein 66-jähriger Lindlarer und 33-jähriger Wuppertaler sind am Donnerstag (04.07.) im Stadtgebiet verletzt worden.

Den Lindlarer traf es um 15.50 Uhr auf der Propsteistraße in der Innenstadt. Er war mit seinem Pedelec und kleinem Anhänger auf dem Geh/Radweg in Richtung Hauptstraße unterwegs. Kurz vor der Einmündung An den Gärten stürzte er ohne Fremdverschulden. Nach Angaben von Zeugen blieb er mit seinem Rad an der Bordsteinkante hängen. Der Rettungsdienst brachte den Schwerverletzten zur Versorgung in das Bensberger Krankenhaus.

Der zweite Unfall ereignete sich um 12.45 Uhr in Steinenbrück. Der Wuppertaler Radfahrer war von der Ringstraße kommend bergab auf der Zöllnerstraße unterwegs. Nach eigenen Angaben fuhr er zu schnell in eine Rechtskurve und geriet dabei in den Gegenverkehr. Dort touchierte er einen entgegenkommenden Audi, mit eine 61-jährige Overatherin bergauf fuhr. Durch die Kollision stürzte der Radfahrer und verletzte sich dabei glücklicherweise nur leicht. Er wollte selbstständig zum Arzt gehen. Der Sachschaden blieb mit circa 1.000 Euro gering. (rb)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell