Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Rollstuhlfahrer fährt Fußgänger an und flüchtet

Leichlingen (ots)

Am Mittwochmorgen (03.07.) kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem motorisierten Rollstuhlfahrer und einem Fußgänger. Der Rollstuhlfahrer entfernte sich vom Unfallort; der Leichlinger wurde leicht verletzt.

Der Vorfall ereignete sich gegen 09:00 Uhr, als der männliche Fußgänger aus einem Bus an der Haltestelle Poststraße ausstieg und die Straße in Richtung Am Wallgraben hinunterging. Auf Höhe der Bahnhofstraße näherte sich ein Rollstuhlfahrer dem 59-Jährigen von hinten und fuhr ihn mit seinem motorisierten Gefährt an. Im Zuge des Zusammenstoßes stürzte der Fußgänger und zog sich leichte Verletzungen an der Hüfte zu. Der Rollstuhlfahrer fuhr indes weiter. Der leicht verletzte Mann wurde im Remigius-Krankenhaus in Opladen versorgt.

Der Unfallverursacher soll zwischen 60 und 70 Jahre alt und von normaler Statur sein. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen.(ma)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell