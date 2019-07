POL-RBK: Rheinisch-Bergischer Kreis - Polizeiberuf: Letzte Infoveranstaltung vor den Ferien

Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

Die diesjährige Bewerbungsphase bei der Polizei NRW für das Jahr 2020 endet am 08.10.2019. Das sind noch knapp 3 Monate. Die Einstellungsberatung der Kreispolizeibehörde möchte vor der 6-wöchigen Sommerferienphase noch einmal jungen Leuten die Chance geben, sich eingehend über das Berufsbild der Polizeikommissarin oder des Polizeikommissars in NRW zu informieren.

"Vielleicht nutzen anschließend die Interessierten die Ferien nicht nur zum chillen, sondern auch zur Vorbereitung der Bewerbungsunterlagen. Es ist durchaus wichtig, nicht bis zum Schluss der Bewerbungsphase zu warten, da dann die Einladung zum dreitägigen Auswahlverfahren sehr lange dauern kann, " sagt Peter Tilmans der Einstellungsberater der Kreispolizeibehörde.

Bisher gingen 55 Bewerbungen aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis ein. (Stand 04.07.2019)

"Diese Zahlen werden sich bis zum Bewerbungsschluss deutlich erhöhen. Landesweit hoffen wir wieder auf eine fünfstellige Zahl und kreisweit werden möglicherweise auch wieder annähernd 200 Bewerbungen eingehen", prognostiziert der Einstellungsberater.

Wer sich für einen der 2500 Studienplätze für den Bachelorstudiengang zur Polizeikommissarin oder zum Polizeikommissar zum 01.09.2020 interessiert, kann sich am Mittwoch dem 10.07.2019 detailliert informieren. Ab 16.00 Uhr bietet das Team der Personalwerbung der Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis, im Polizeidienstgebäude an der Hauptstraße 1-9 in Bergisch Gladbach, eine Vortragsveranstaltung an.

Hier werden Bewerbungsvoraussetzungen für den nächstmöglichen Studienbeginn erläutert, der Studiengang im Detail dargestellt und die späteren Verwendungsmöglichkeiten bei der Polizei NRW erklärt. In diesem Rahmen können natürlich auch persönliche Fragen besprochen und erforderliche Beglaubigungen für die Bewerbungsunterlagen vorgenommen werden.

Informationen auch unter www.genau-mein-fall.de oder peter.tilmans@polizei.nrw.de

