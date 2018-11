POL-PPMZ: Sachbeschädigung an PKW

Nackenheim (ots) - Am Freitag, den 09.11.2018, 18.00 Uhr stellte ein 34-Jähriger seinen PKW in Nackenheim am Rudelheckweg in der Nähe seiner Wohnanschrift am Straßenrand ab. Als er am Sonntag, den 11.11.2018 gegen 09.30 Uhr an sein Fahrzeug kam, stellte er fest, dass die gesamte linke Seite seines PKW verkratzt wurde. Es entstand ein Schaden von ca. 800 Euro an dem PKW. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur der Tat oder zu dem oder den Tätern geben können, sich bei der Polizei Oppenheim unter der Telefonnummer 06133/9330 zu melden.

