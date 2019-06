Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg - Keller ausgebrannt

Lippe (ots)

Am Freitagabend kam es zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Thorner Straße. Aus bislang unbekannter Ursache entzündete sich in dem Keller gelagerter Müll und musste durch die Feuerwehren Horn und Bad Meinberg gelöscht werden. Das Mehrfamilienhaus wurde im Anschluss an die Löscharbeiten zunächst für unbewohnbar erklärt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

