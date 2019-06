Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter, 07.06.2019 - 08.06.2019, 11:00 Uhr

Salzgitter (ots)

Trickdiebstahl - Ort: 38226 Salzgitter, Konrad-Adenauer-Straße. Zeit: Freitag, 07.06.2019, 11:30 Uhr. Hergang: Auf dem Parkplatz eines Supermarktes wurde ein 76-jähriger Salzgitteraner von einem bislang noch unbekannten Mann angesprochen. Der Mann bat den Salzgitteraner darum, ihm ein 2,- Euro Stück zu wechseln. Diesem Wunsch kam der Salzgitteraner gutgläubig und hilfsbereit nach. Seine Hilfsbereitschaft musste der Salzgitteraner dann jedoch bereuen - als er im Supermarkt seine Einkäufe bezahlen wollte, musste er feststellen, dass sämtliches Scheingeld - 280 Euro - aus seinem Portemonnaie fehlte. Die Polizei ermittelt nun wegen Trickdiebstahls. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: ca. 55 Jahre alt, kräftige Statur, sprach gebrochen deutsch, südosteuropäische Erscheinung, dunkel gekleidet. Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zur beschriebenen Tat oder dem Täter geben können, sich mit der Polizeidienststelle in Salzgitter in Verbindung zu setzen.

Diebstahl aus Pkw - Ort: 38239 Salzgitter Thiede, Wacholderweg. Zeit: Donnerstag, 06.06.2019, 21:00 Uhr - Freitag, 07.06.2019, 06:30 Uhr. Hergang: Erschrocken musste ein 38-jähriger Salzgitteraner am frühen Freitag Morgen feststellen, dass bislang unbekannte Täter über Nacht das fest eingebaute Navigations- und Infotainmentsystem seines Pkw VW Passat entwendet hatten. Der Mann hatte seinen Pkw am Abend zuvor ordnungsgemäß verschlossen vor seiner Wohnanschrift abgestellt. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls unter erschwerenden Umständen. Am Pkw wurde eine Spurensuche durchgeführt. Bislang können jedoch noch keine Angaben darüber gemacht werden, wie es den Tätern gelungen war, den Pkw zu öffnen. Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zur beschriebenen Tat geben können, sich mit der Polizeidienststelle in Salzgitter in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht - Ort: 38229 Salzgitter Salder, Gerichtsweg. Zeit: Freitag, 07.06.2019, 11:25 Uhr - 11:55 Uhr. Hergang: Innerhalb des o.g. Zeitraums von nur 30 Minuten wurde der ordnungsgemäß am Fahrbahnrand im Gerichtsweg geparkte Pkw Peugeot eines 76-jährigen Mannes aus Braunschweig beschädigt. Durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer wurden der linke Außenspiegel und der linke, vordere Kotflügel am Peugeot beschädigt. Die Sachschadenshöhe wird auf 1200,- Euro angenommen. Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zu dem Täter geben können, sich mit der Polizeidienststelle in Salzgitter in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht - Ort: 38226 Salzgitter, Sperlingsgasse. Zeit: Freitag, 07.06.2019, 12:25 Uhr. Hergang: Zur genannten Zeit wurde am Pkw Ford Fiesta einer 75-jährigen Salzgitteranerin ein Verkehrsunfallschaden verursacht. Eine Zeugin hatte beobachten können, wie der Ford der Salzgitteranerin bei dem Versuch eines noch unbekannten Mannes, mit seinem Pkw auszuparken, angestoßen wurde. An dem Ford entstand ein Sachschaden von ca. 1500,- Euro. Es wurden die vordere, linke Stoßstange, sowie der vordere, linke Kotflügel beschädigt. Den Mann, gegen den nun wegen Unfallflucht ermittelt wird, beschrieb die Zeugin wie folgt: ca. 60 - 70 Jahre alt, 165cm - 170cm groß, normale Statur, graue kurze Haare, grauer Vollbart, markante Lesebrille, helle Oberbekleidung. Bei dem von dem Mann genutzten Pkw könnte es sich um einen VW mit Hildesheimer Kennzeichen gehandelt haben. Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zu dem Täter geben können, sich mit der Polizeidienststelle in Salzgitter in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall - Ort: 38228 Salzgitter Lichtenberg, An der Heerstraße / Einmündung Stukenbergweg. Zeit: Freitag, 07.06.2019, 14:15 Uhr. Hergang: Zur genannten Zeit wollte ein 21-jähriger Salzgitteraner in einem Pkw BMW vom Stukenbergweg kommend die Straße "An der Heerstraße" queren und in die Theodor-Heuss-Straße einfahren. Für den Mann galt das aufgestellte Verkehrszeichen 206, das Stoppschild. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich übersah er jedoch eine 60-jährige Frau mit Wohnort in Burgdorf bei Salzgitter, die in einem Pkw Chevrolet die Straße "An der Heerstraße" in Fahrtrichtung Osterlinde befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Pkw. Der Pkw des Mannes wurde im Frontbereich stark beschädigt, der Chevrolet im vorderen, linken Bereich und entlang der linken Fahrzeugseite. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden von Abschleppunternehmen gesichert. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 14.000 Euro angenommen. Beide Fahrzeugführer wurden vor Ort durch Rettungswagenbesatzungen versorgt und kamen vorsorglich und für weitere Untersuchungen zunächst in ein Krankenhaus. Die polizeilichen Ermittlungen müssen nun unter anderem klären, ob der Mann zuvor an dem Stoppschild gehalten hatte. Die Polizei bittet mögliche Zeugen des Verkehrsunfallgeschehens, sich mit der Polizeidienststelle in Salzgitter in Verbindung zu setzen.

