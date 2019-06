Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 07.06.2019. Polizei wurde zu anfänglichen Streitigkeiten in Salzgitter gerufen.

Salzgitter (ots)

Salzgitter, Hallendorf, Zufahrt zu einem Werksgelände im Bereich der Kanalstraße, 07.06.2019, 07:20 Uhr.

Beamte der Polizei in Salzgitter mussten zu einer anfänglich genannten Streitigkeit in eine Zufahrtsstraße zu einem Werksgelände fahren. Auf Grund erster Ermittlungen kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen Personen. Offensichtlich seien im Zuge dieser Auseinandersetzungen auch Flyer verteilt worden. Die Polizei führte am Ereignisort Befragungen durch und leitete Ermittlungsverfahren wegen Hausfriedensbruch und Nötigung ein. Weitere Ermittlungen und Vernehmungen müssen in dieser Angelegenheit durchgeführt werden.

