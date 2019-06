Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 07.06.2019. Ursprüngliche Pressemitteilung vom 19.01.2019: Versuchter Raub auf Spielhalle Salzgitter-Lebenstedt, Schillerstraße. Täterermittlung.

Salzgitter (ots)

Ursprüngliche Pressemitteilung vom 19.01.2019

Salzgitter (ots) Versuchter Raub auf Spielhalle Salzgitter-Lebenstedt, Schillerstraße, Freitag, 18.01.2019, 23:40 Uhr Am späten Freitagabend betrat eine unbekannte männliche Person eine Spielhalle in der Schillerstraße und verlangte von der 37-jährigen Angestellten die Herausgabe von Bargeld. Der Täter trat in der Folge selbst an die Kasse heran und versuchte erfolglos diese gewaltsam zu öffnen. Als schließlich ein unbeteiligter Spielhallenbesucher hinzukam, ergriff der Täter unerkannt die Flucht in unbekannte Richtung.

Ergänzung: Polizei ermittelt Tatverdächtigen nach Überfall auf Spielhalle. Nachtrag zur Pressemeldung der Polizei: Die Spurensuche der Polizei am Tatort sowie durchgeführte Vernehmungen führten schließlich zur Ermittlung eines 26-jährigen Tatverdächtigen aus Salzgitter. Der Mann lässt sich von einem Rechtsanwalt vertreten.

